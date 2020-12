Multraship uit Terneuzen haalt gezonken Urker kotter van zeebodem

Het was de afgelopen dagen door slecht weer niet mogelijk om de kotter uit het water halen. De UK-171 zonk vorige week woensdag doordat het met de netten in een wrak vast kwam te zitten. De drie bemanningsleden van de kotter werden vorige week in veiligheid gebracht door hulp van de de TH-10 uit Tholen.’’ Ze kropen daarbij door het oog van de naald.

,,We hebben de boot vanmorgen in alle vroegte uit het water gehesen’’, zegt directeur Leendert Muller van Multraship, een bergingsbedrijf uit het Zeeuwse Terneuzen. Bij de berging werd het kraanschip Cormorant ingezet. ,,Het weer was niet al te best. Het scheepje hangt in de takels. Door het slechte weer zijn we een stukje de Eems opgevaren en daar voor anker gegaan. Hopelijk kunnen we het scheepje morgen overdragen aan de belanghebbenden.’’ De sleepboot van Multraship heeft daarna nog geprobeerd om de vistuigen te bergen.

,,Voor ons is het een routinematige klus, maar je moet scherp zijn en goed voorbereid. Het is een proces dat strak gevolgd moet worden. Het is qua weer niet de beste tijd om schepen te bergen’’, zegt Muller De weersomstandigheden speelden zeker een rol bij het bergen van de kotter. ,,Door de golfhoogte was het de laatste dagen lastig om te opereren, maar het is redelijk voorspoedig verlopen. We hebben maar een paar dagen verspeeld.’’

Volledig scherm De UK 171 sloeg om op de Noordzee, boven Schiermonnikoog. © Marine Traffic