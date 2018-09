Multraship slaagt erin Deens zeiljacht vlot te bergen

36 rozen bij Oost-In­dië-monument in Terneuzen

31 augustus TERNEUZEN - 36 in plaats van 35 rozen werden er vrijdag gelegd bij de druk bezochte herdenking bij het Oost-Indië-monument in Terneuzen. Aan de lijst met gesneuvelde Zeeuws-Vlamingen van de strijd in Oost-Indië en Nieuw-Guinea is één naam toegevoegd. Onderzoek heeft uitgewezen dat ook korporaal Abraham Paulussen, geboren in Terneuzen, in 'de Oost' is gestorven.