Multraship gaat voor nieuwbouw in Terneuzen

Twee inbrekers aangehouden in Walsoorden

3 december WALSOORDEN - Bij een inbraak in een bedrijf aan de Walsoordensestraat zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee inbrekers aangehouden. Een beveiliger had een scooter zien staan toen hij een melding kreeg van zijn alarmcentrale. Ook had hij iemand zien lopen op het bedrijfsterrein.