Mr. Frank Visser buigt zich over ruziënde buurmannen uit Eede

Onderne­mers De Vlaschaard bij Eede zetten de deur open

14:23 EEDE – Ondernemers staan in de rij om zich te vestigen op bedrijventerrein De Vlaschaard bij Eede. ,,Maar veel mensen uit de buurt weten niet waar we zitten en wat we doen. Daarom zetten we zaterdag de deur open”, zegt Peter de Vrieze van De Vrieze Cleaning Solutions.