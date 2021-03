Mountainbikehaters actief op Liniedijk Hulst

Studenten zijn de nieuwe influen­cers voor techniek: ‘Hout leeft, ik ben er wild van’

12 maart Werkgevers schreeuwen om technisch personeel, maar hoe interesseer je jongeren voor een toekomst in de techniek? Door mbo-studenten in te zetten als influencers. Keanu D’hoore (18) uit Clinge post bijvoorbeeld foto’s van industriële houtbewerking op het Instagram-account #Grenstech. ,,Hout leeft, het is prachtig bouwmateriaal. Ik ben er wild van. Ze zeggen wel eens dat ik een hart van hout heb.”