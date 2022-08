Motorrijder scheurt met 110 door woonwijk Terneuzen

De politie staakte de achtervolging, omdat de verdachte uit het zicht verdween. Even later werd de motorfiets gevonden in een tuin aan de Rembrandtlaan. Getuigen gaven aan dat de motor kort daarvoor in de tuin was neergezet. De eigenaar van de motor is aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag, het negeren van een stopteken en het rijden onder invloed van alcohol. De verdachte beweerde dat een kennis van hem op de motor had gereden. De motor was niet verzekerd en de eigenaar had geen geldig motorrijbewijs. De motor is in beslag genomen.