Motorrijder gewond na val in IJzendijke

Jaar cel geëist tegen Terneuzen­se drugsdea­ler

18 maart MIDDELBURG - De 35-jarige M. el H. uit Terneuzen deed er donderdag bij de behandeling van zijn rechtszaak niet moeilijk over: hij had gedeald. Hij was een dealer en dat wist iedereen in Terneuzen. Maar wat er nu allemaal over hem gezegd werd, dat ging hem toch wat te ver.