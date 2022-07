Motorrijder ernstig gewond bij ongeluk op N252 bij Sluiskil

video Alexander kanoot van Vlissingen naar Breskens: gealarmeer­de KNRM hoeft niks te doen

BRESKENS - De 53-jarige kanoër Alexander Schindler is van Vlissingen naar Breskens gevaren. Onderweg is de Duitser benaderd door leden van de KNRM in Breskens, maar zij hoefden niet in te grijpen. ,,Hij was niet in de problemen”, zegt KNRM’er Bram Verhage.

20 juli