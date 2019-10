Motorrijder aangehouden na wilde achtervolging door polders Zaamslag

Ploeglei­der Sasse brandweer met gerust hart vertrokken: ‘De ploeg kan vooruit, zonder mij’

15:15 SAS VAN GENT - Met een gerust hart heeft ploegleider Jo van der Staal van de brandweer Sas van Gent eind vorige week officieel afscheid genomen. ,,Ik ben 65 en dan is het goed te stoppen", vindt Van der Staal, ,,maar het voornaamste is dat de Sasse brandweer op orde is dankzij de werving van vijf nieuwe leden. De ploeg kan met 21 vrijwilligers vooruit, zonder mij.”