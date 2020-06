Motie over tolvrije tunnel in Tweede Kamer wordt pas later behandeld

Fietspad van Hulst naar Sint-Niklaas krijgt een opknap­beurt

17:26 HULST/SINT-NIKLAAS - Zeeuws-Vlamingen mogen sinds maandag weer van Hulst naar Sint-Niklaas fietsen, over het populaire fietspad langs de oude spoorlijn. Het pad verkeert echter in slechte staat en is op sommige stukken te smal, maar daar komt verandering in.