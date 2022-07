Mosselvoorman Frank Wiskerke (65) uit Philippine overleden

Wiskerke, telg van de befaamde grondleggers van de mosselhoreca in Philippine, runde ruim dertig jaar Hotel Au Port aan de Waterpoortstraat. In 2016 hield dat hotel-restaurant op te bestaan. Hij was lang voorman van de mosselrestauranthouders en stak in die rol zijn mening nooit onder stoelen of banken. Bij de jaarlijkse mosselwijnverkiezing slaagde hij er altijd in om ter promotie van mossel én dorp bekende Nederlanders en Vlamingen naar het dorp te halen, zoals wielercoryfee Jan Janssen en voetbalkeeper Jean-Marie Pfaff.