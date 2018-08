Mosselkwekers vechten suppletie Roggenplaat aan bij Raad van State

Schot wees ten overstaande van onder andere commissaris van de koning Han Polman op het veelvuldig overleg met Rijkswaterstaat. ,,Maar er is geen enkel resultaat geboekt. Het enige dat wij vragen, is goede afspraken over de eventuele gevolgen van zo'n suppletie op de kwaliteit van de percelen in de buurt. De PO Mossel en de betrokken mosselkwekers kunnen dan ook niet anders dan bezwaar maken." De zaak staat voor 26 oktober op de rol bij de Raad van State.

Polman ging verder niet in op de kwestie. Met het zicht op het aflopen van de overeenkomst met de natuurbescherming in 2020 over visserij in de Waddenzee, hamerde hij wel op het voorzetten van de brede samenwerking. ,,Als we het gezamenlijke belang blijven zien, worden we het ook na 2020 weer eens."