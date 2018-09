Moordenaar van John Smidt uit Axel blijft psychisch onderzoek weigeren

Smidt werd in oktober 2012 op gruwelijke wijze mishandeld en vermoord door de aan cocaïne verslaafde Van der Z. (37). Hij bedacht het plan om met Georgy J. (41) met de auto van het slachtoffer in België op rooftocht te gaan. Om die auto te bemachtigen werd Smidt in de nacht van 23 oktober 2012, toen hij zijn hondje in een Axels park uitliet, overvallen en bruut mishandeld. Vervolgens werd hij in de kofferbak van zijn eigen auto gepropt en vertrokken de twee. Onderweg werd de bejaarde man gemarteld. Uiteindelijk werd Smidt aan de Vissersverkorting bij Westdorpe met zeventien messteken om het leven gebracht. Zijn lichaam werd in een droge sloot gedumpt.

Van der Z. kreeg na een eis van 15 jaar en tbs uiteindelijk een straf opgelegd van 25 jaar. Dat was, oordeelde de rechtbank in Middelburg, omdat er wel sprake was van een persoonlijkheidsstoornis, maar omdat niet duidelijk was of die invloed had op zijn handelen die bewuste nacht. Die persoonlijkheidsstoornis heeft Van der Z. ook niet meer verder willen laten onderzoeken in hoger beroep. Op 16 november zal hij een strafeis horen. Dan wordt ook duidelijk of het Openbaar Ministerie nog steeds tbs wil voor de verdachte. Medeverdachte Georgy J., die 15 jaar cel kreeg opgelegd, is niet in hoger beroep gegaan.