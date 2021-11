Moord was ooit schering en inslag in Zeeuws-Vlaanderen en daders werden niet altijd gepakt

Tussen 1820 en 1930 zijn er in Zeeuws-Vlaanderen 55 moorden gepleegd. Roctus (61) heeft ze gebundeld in een lijvig werk van 282 pagina's, sprekend Moord en Doodslag in Zeeuws-Vlaanderen getiteld. Er staan verhalen in over dronken lieden die anderen na een caféruzie doodstaken. Maar ook zeer spraakmakende moordzaken, gepleegd met een ploegijzer, vergif of scheermes.

Het idee daar een boek over te schrijven, deed Roctus op na een blik op het huis-aan-huisblad van Zuidzande. ,,Daarin werd geschreven over een driedubbele moord die in 1893 is gepleegd in Marolleput.” Machiel Lampier is koewachter op een hofstede in het gehucht bij Oostburg. Hij is getrouwd, maar ook verliefd op een meisje waarmee hij naar Amerika wil vertrekken. Maar zo lang zijn vrouw Rosalie leeft, kan Lampier dat zijn echtgenote niet aandoen. Daarom besluit hij zijn vrouw, haar zus Melanie en haar moeder Maria Theresia te vermoorden. Een ploegijzer, makkelijk voor de pak op de hofstede, is het moordwapen. ,,Hij heeft Amerika nooit gehaald", weet Roctus. ,,De rest van zijn leven zat hij in de gevangenis in Leeuwarden.” En zijn vriendinnetje? ,,Daar maakte hij meer van dan dat het was. Zij was niet verliefd op hem.” Nadat Roctus alles over de moord te weten was gekomen, kon hij het niet meer loslaten. Hij vond informatie over nog eens 54 moorden.