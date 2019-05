Mooiste kanaaltje van Europa officieel geopend

Het tweehonderd meter lange kanaaltje is een tijdelijke oplossing om de scheepvaart zo min mogelijk te hinderen tijdens de bouw van de Nieuwe Sluis. Dankzij het kanaal is het mogelijk tot half 2021 de oude, later te slopen Middensluis nog te gebruiken. Zaterdag ging het eerste schip al door het kanaal. De Lurona ervoer geen problemen de s-bocht te nemen. De officiële opening gebeurde vanaf de Denick II. Maikel Harte, geestelijk vader van de Zeeuwse ontdekkingsreiziger Kapitein Rooibos kon niet ontbreken.

Tranen

Het kortste kanaal van Nederland, maar volgens Harte wel het mooiste van Europa, misschien wel ver daarbuiten. ,,Nooit durven dromen. Tot tranen toe geroerd”, antwoordt hij lachend wanneer hem gevraagd wordt of hiermee een jongensdroom in vervulling is gegaan. ,,Ik ben er nu tenminste vanaf dat mensen me vragen hoe het met mijn kanaal is of wanneer mijn kanaal af was. Dat vond ik altijd wel een rare vraag, zo vroeg op de morgen.” Volgens Harte vond niet iedereen Kapitein Rooiboskanaal een goede naam. ,,Ik hoorde iemand uit Hulst klagen dat Kapitein Rooibos geen goede naam zou zijn omdat hij nooit bestaan heeft en dat het beter het Reynaert de Vos kanaal zou heten. Tja, alsof een pratende vos wel ooit bestaan heeft.”