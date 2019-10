Mooie luchtbeelden van werk aan Nieuwe Sluis in Terneuzen

Vanuit het zuiden vliegt de drone naar het noorden en terug, van het Kanaal Gent-Terneuzen naar de Westerschelde en terug. In het begin is duidelijk te zien dat een flink stuk van de Schependijk is afgesnoept en dat daar nog volop wordt gewerkt aan een nieuwe kade. Het bedrijventerrein Schependijk is verkleind om voldoende ruimte te bieden aan de schepen die straks het Kanaal Gent-Terneuzen op- of afvaren van en naar de Nieuwe Sluis.

Wel zo gunstig

Het tijdelijke Kapitein Rooiboskanaal komt vervolgens voorbij dat speciaal is gegraven om de oude Middensluis tot half 2021 nog te kunnen gebruiken. Anders was de Middensluis al maanden buiten bedrijf gesteld. De capaciteit van het Terneuzense sluizencomplex kan dankzij het tijdelijke Kapitein Rooibosplein enkele jaren extra op peil blijven, wat voor de scheepvaart wel zo gunstig is. De Middensluis zal te zijner tijd worden gesloopt.

Het werkterrein van de Nieuwe Sluis is de afgelopen maanden sterk uitgebreid. Waar eerder water was, is zand opgespoten tussen damwanden waar de sluiskolk en sluishoofden moeten komen. Als alles volgens planning verloopt, moet de Nieuwe Sluis in de loop van 2022 gereed zijn.

Tegenvaller

Momenteel kampt het project met een tegenvaller, omdat grond niet mag worden afgevoerd naar de Westerschelde. De kwaliteit voldoet niet aan juli dit jaar door het ministerie van Infrastructuur en Milieu gestelde, voorlopige normen voor een aantal kunstmatige, niet afbreekbare chemische stoffen (pfas). De grond wordt voorlopig gestort in een depot in de Nieuw Neuzenpolder. Het transport met vrachtwagens brengt extra kosten met zich mee, maar omdat de grond vrij dichtbij tijdelijk kan worden opgeslagen, hoeft dat de bouwplanning niet direct in de wielen rijden.

De Nieuwe Sluis wordt 427 meter lang, 55 meter breed en 16,44 meter diep. Ter vergelijking, de nu grootste sluis bij Terneuzen, de Westsluis, is 290 meter lang en 40 meter breed. Schepen tot 12,50 meter diepte kunnen daar doorheen, door de Nieuwe Sluis schepen tot vijftien meter. Het Kanaal Gent-Terneuzen heeft evenwel nog niet zo diep dat deze schepen volgeladen door kunnen.

Informatieavond

Het projectteam Nieuwe Sluis houdt periodiek informatieavonden. Komende dinsdag is er weer één in informatiecentrum Portaal van Vlaanderen aan de Beneluxlaan 101 in Terneuzen, van 18.00 tot 21.00 uur. Om 18.30 en 19.30 uur worden algemene presentaties gegeven.