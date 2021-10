Monumentale molen Schoondijke omgetoverd tot grand café en romantische trouwlocatie

Het is grijs en koud maar daar hebben deze vogelaars bij gemaal Campen geen last van: ‘Dit is the place to be’

2 oktober OSSENISSE - ,,Daar! Nog meer graspiepers!” De teller in de hand van Huub Bun uit Hulst staat niet stil en dat is ook precies de bedoeling, tijdens de nationale trekvogeltelling. ,,Dit is the place to be. Hier trekken veel vogels over.”