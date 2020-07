Mondkapje op veel meer plekken verplicht in België

Jonge schrijver uit Oostburg levert vijfde boek in twee jaar tijd: ‘Ik heb altijd al veel nagedacht’

9 juli OOSTBURG - Timon Flikweert (19) uit Oostburg rijgt in korte tijd het uitgeven van boeken aan elkaar. Inmiddels heeft hij in twee jaar tijd zijn vijfde boek op de markt gebracht. In Emotionele Oneindigheid maakt hij een diepe analyse van de stelling dat emoties en gevoelens de dirigent zijn van het orkest des levens.