Mogelijke oplossing voor overlast vrachtverkeer: ‘Maak van Biervliet een historische kern’

Wat doen al die gekleurde ballen in de Oostkolk in Terneuzen?

TERNEUZEN - Niet omdat het moet, maar omdat het kan. En omdat het leuk is. Vanaf vandaag drijven er vijftig gekleurde skippyballen rond in de Oostkolk in Terneuzen. Ze moeten de kolk in de zomermaanden een beetje opfleuren.

21 juni