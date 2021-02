Moeder die dochters zou hebben laten misbruiken, moet voorlopig vrijkomen, meent advocate; rechtbank beslist morgen

VIDEO Hoe ex-garagehou­der Waterland­kerk­je het leven van zijn stiefdoch­ters verwoestte: 8 jaar cel plus tbs

14 december MIDDELBURG - Minimaal twee verwoeste levens en meedogenloze feiten met huiveringwekkende details. De rechtbank in Middelburg benadrukte maandag nog maar eens de ernst van het jarenlange misbruik in de Zeeuws-Vlaamse zedenzaak. De 47-jarige hoofdverdachte P.P. uit Aardenburg werd veroordeeld tot acht jaar cel en tbs, twee jaar meer dan dat het Openbaar Ministerie had geëist. ,,De feiten zijn echt heel ernstig. Het leven van jonge meisjes is verwoest”, oordeelde de rechtbank.