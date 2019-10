Misverstand: concert Eef van Breen Group in IJzendijke gaat niet door

UPDATE 13.00 uur Jongen (15) in been gestoken in Hulst, verdachte aangehou­den

13:27 HULST - Op de Grote Markt in Hulst is vrijdagavond een 15-jarige jongen gewond geraakt bij een steekincident. Volgens de politie werd rond 19.35 uur gemeld dat bij een café iemand in zijn been was gestoken. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Een jongen (14) uit Hulst is aangehouden.