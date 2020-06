'Mister Ledel’ John Bolsius is niet meer

OOSTBURG - Op 67 jarige leeftijd is zaterdag plots John Bolsius overleden, hét gezicht van het Ledeltheater in Oostburg. Als onbezoldigd coördinator en programmaleider maakte hij van het knusse stadstheatertje een ware cultuurtempel; vernieuwend en verrassend, voorstellingen van hoog niveau tegen een bescheiden prijs.

De in Den Haag geboren Bolsius had jarenlang een reclamebureau in Roosendaal en adviseerde bedrijven. Ook zat hij een tijd in de politiek. ,,Ik was alleen maar bezig met werk, maar vergat te leven", zei Bolsius daar later over. De knop ging om. Hij wilde een theatertje openen in Steenbergen, in navolging van zijn opa die in Bergen op Zoom een theater-bioscoop had. Het was echter zijn tijd nog niet.

Naar Hoofdplaat

Zijn verhuizing naar Hoofdplaat in de jaren negentig was een weloverwogen keuze. Hij vond er een stek in de buurt van water en bos en kwam tot rust. Drie jaar later ontdekte hij het Ledeltheater. Een oproep voor vrijwilligers deed hem er belanden. Het theater was tanende, er hing slechts één poster op het raam, de neonverlichting was stuk. De vonk sloeg meteen over, hij bracht het Ledeltheater weer tot leven.

Ridder John

Sinds 1999 had hij er een onbetaalde voltijdbaan. Onder zijn leiding werd de programmering opgefrist en verzesvoudigde het bezoekersaantal. Voor zijn inzet werd hij in 2007 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.