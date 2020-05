Missie geslaagd, glastuinbouwgebied bij Westdorpe zo goed als vol

WESTDORPE - Nog zo'n 25 hectare te gaan en dan is het in 2009 geopende glastuinbouwgebied bij Westdorpe zo goed als vol. Paprikateler 4Evergreen is momenteel bezig met nieuwbouw aan de Smitsschorreweg, de laatste fase van het uitbreidingsplan van het bedrijf.

Het is altijd een indrukwekkend gezicht hoe een moderne, hoge kas in elkaar wordt gezet, zeker als het om een grote oppervlakte gaat. En 4Evergreen laat weer een flink stuk grond onder glas brengen. Het glastuinbouwbedrijf nam eind 2013 de failliete tomatenkweker Tomaholic over, waarvan de kas ‘slechts’ tien hectare besloeg.

Grootste vestiging

Fasegewijs is 4Evergreen verder gegroeid bij Westdorpe. De laatste 13,5 hectare wordt nu bebouwd, de totale teeltoppervlakte komt op 55 hectare. Westdorpe is daarmee het grootste filiaal van 4Evergreen dat ook vestigingen heeft in Steenbergen, Sint-Annaland, Hoek van Holland en 's-Gravenzande. In december moeten de eerste paprikaplanten in de nieuwbouw.

Verschuiving

Hoe groter, des te efficiënter. Zo werkt het ook in de paprikateelt, geeft 4Evergreen-directeur Robert Grootscholte aan. Van groei is volgens hem niet zozeer sprake, als wel van een verschuiving. Paprikatelers in het Westland die op leeftijd zijn, stoppen. Hun kleinere kassen zijn minder geschikt voor de huidige paprikateelt, terwijl ze wel goed bruikbaar zijn voor bloemen- en plantenteelt.

Nog 25 hectare