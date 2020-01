Mislukte overvalpoging op supermarkt in Breskens

BRESKENS - Een gemaskerde man heeft zondagochtend een poging gedaan om een supermarkt in Breskens te beroven. Hij kon het filiaal binnenkomen via een deur die niet op slot was en was uit op contant geld.

Op het moment van de overval, rond 7.15 uur, was er één medewerkster in de winkel. Zij vulde op dat moment de pinautomaat bij de entree bij. De dader probeerde de medewerkster vast te pakken, maar zij wist weg te rennen. Hierna liep de man naar de geldautomaat, maar die was alweer gesloten. Vervolgens wist hij te vluchten.

De man was volledig in het zwart gekleed en ongeveer 1.80-1.85 meter lang. Hij heeft een slank postuur en had op het moment van de overval een blauwwit gestreepte plastic tas bij zich.