Misbruikschandaal Waterlandkerkje: Oudste dochter wil, op dag die in teken van verdediging staat, nog een verklaring afleggen

MIDDELBURG - In de Middelburgse rechtbank gaat vandaag het proces tegen Tanja D. verder. Nadat gisteren de slachtofferverklaringen werden voorgelezen en de officier van justitie zijn eis bekendmaakte, is het vandaag de beurt aan de verdediging van D.

Tanja D. is in tegenstelling tot donderdag niet lijfelijk aanwezig. Haar gezondheidstoestand is broos en de rechtbank achtte niet nodig dat ze opnieuw naar Middelburg wordt gebracht. Ze zal via een videoverbinding aanwezig zijn vanuit de Penitentiaire Inrichting in Scheveningen waar ze vastzit. Ook haar advocate is via een stream aanwezig. De dochters van D., evenals het vriendinnetje, zijn wel in Middelburg aanwezig.

Gisteren was het moment van de slachtofferverklaringen. Toch zou de oudste dochter graag nog wat willen verklaren. Volgens de officier is dat niet gebruikelijk. ,,Dat is soort van natrappen.” Haar advocate houdt daarop een vurig pleidooi om haar toch te laten spreken. ,,Ze is er nu pas aan toe, het is in het belang van haar herstel.” Ze is ook van mening dat de zussen tegen elkaar worden uitgespeeld. Omdat ze een andere manier van verwerken hebben en anders tegen hun moeder aankijken. Na kort beraad heeft de rechtbank besloten toe te staan dat er aanvullende slachtofferverklaring wordt voorgelezen.

Donderdag was D., zittend in een rolstoel, wel aanwezig in de rechtbank. De slachtoffers hadden hier ook op aangedrongen. Of de Terneuzense zelf nog wat gaat zeggen vandaag lijkt niet erg waarschijnlijk. Gisteren koos ze er voor te zwijgen op alle vragen van de rechtbank.

De officier heeft tien jaar cel tegen haar geëist. Vandaag houdt de advocate van D. haar pleidooi. De uitspraak volgt later.

De zaak is live te volgen via ons twitteraccount.