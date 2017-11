Ministers geven startsein bouw Nieuwe Sluis Terneuzen

Weinig te zien

De Vlaams-Nederlandse bouwcombinatie Sassevaart met onder meer de bedrijven BAM en DEME won eerder dit jaar de aanbesteding van de Nieuwe Sluis. Van werkzaamheden in het veld is ondertussen nog weinig te zien. De voorbereidingen zijn wel in volle gang. De verwachting is dat half 2018 meer in het veld te zien zal zijn. De Nieuwe Sluis waarmee een investering van in totaal ruim 900 miljoen euro is gemoeid, moet in 2022 gereed zijn. Vlaanderen betaalt het merendeel van de kosten.