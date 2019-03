Minister Hugo de Jonge in Zaamslag: ‘Is de schoenenzaak er nog steeds?’

Springstof gelekt bij bommenkerk­hof vlakbij Zeeuws-Vlaam­se kust

17:45 KNOKKE - Voor de kust van Knokke is springstof gelekt uit bommen die daar liggen uit de Eerste Wereldoorlog. Op zandplaat Paardenmarkt, vlakbij de monding van het Zwin, ligt in totaal 35.000 ton aan oorlogsmunitie. Dat leek geen kwaad te kunnen, maar onlangs is uit onderzoek gebleken dat er springstof vrijkomt in het water, meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws. De Paardenmarkt ligt op slechts een paar kilometer van de Zeeuws-Vlaamse kust.