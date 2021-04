Minipaard Sparky showt accessoires van baasje Yoni uit Vogelwaarde: ‘Bestellingen tot uit Australië’

GSNED kan waarschijn­lijk fluiten naar legalisa­tie huidige activitei­ten bij Driewegen, Terneuzen, omwonenden willen nachtrust terug

8 april TERNEUZEN - De kans is zeer klein dat het bedrijf GSNED, actief in de grond-, weg- en waterbouw, op de huidige locatie aan de Rooseveltlaan bij de Terneuzense buurtschap Driewegen wordt gelegaliseerd. Een voorstel daartoe van het Terneuzense college van B en W kreeg deze week in de raadscommissie omgeving de steun van geen enkele politieke partij.