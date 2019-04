Minderjarig en alcohol drinken op strand Breskens gaan niet samen

Om ongeveer 1.15 uur zagen surveillerende agenten een groepje jongeren op het strand in Breskens zitten. Bij het groepje waren ook vier minderjarigen die alcohol hadden gedronken. In overleg met hen en hun ouders gaan zij naar Halt. Een zelfde lot ondergingen twee jongens die rond 02.25 uur over een 80-kilometerweg (de Hoekseweg) in Hoek fietsten. Door agenten werd gecontroleerd of zij toevallig ook gedronken hadden en dat bleek inderdaad het geval. Een meisje fietste om 04.15 uur over de rijbaan van 60-kilometerweg het Spui in Axel. Zij bleek ook onder invloed van alcohol te zijn.