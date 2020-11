Minder animo voor tolvrije zaterdag Westerscheldetunnel

Dat is de laagste score sinds de invoering van tolvrije zaterdagen in 2017. Het gemiddelde over al die jaren ligt op 18.000 à 19.000 passages per gratis dag. De tunneldirectie twijfelde er vooraf over of zij de tolvrije zaterdag wel moest laten doorgaan vanwege de coronacrisis. Nog één dag dit jaar is de tunnel gratis, op 19 december.