Miljonair Azimi nodigt Vlaamse bejaarden uit voor gratis ‘all-inclusive kerstdiner’ bij voetbalclub Patro

OM wil verlenging tbs voor man uit Terneuzen

18:31 MIDDELBURG – Het Openbaar Ministerie (OM) in Middelburg vindt dat de tbs van de 52-jarige G. van der M. uit Terneuzen met één jaar moet worden verlengd en de dwangverpleging voorwaardelijk moet worden beëindigd. De tbs met dwangverpleging was hem in 2010 in hoger beroep - naast een celstraf van drie jaar - opgelegd.