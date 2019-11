Miljoenenstrop voor Nieuwe Sluis in Terneuzen

Dat staat in een brief die de ministers Cora van Nieuwenhuizen (VVD, Infrastructuur en Waterstaat) en Stientje van Veldhoven (D66, Milieu en Wonen) vrijdag aan de Tweede Kamer hebben gestuurd. Het is een uitzondering dat Vlaanderen meebetaalt, omdat het om Nederlandse grond gaat. Maar Vlaanderen betaalt het grootste deel van de aanleg van de nieuwe zeesluis, die op 934 miljoen euro is begroot. Nederland steekt daar 190 miljoen euro in.

Redelijkheid

De extra kosten van de met PFAS vervuilde grond zijn hierin nog niet meegenomen. Die lopen waarschijnlijk ook in de miljoenen. Eerder deze week werd uit een andere Kamerbrief duidelijk dat de zeesluis in Terneuzen behoort tot de grote projecten in Nederland die als gevolg van de PFAS-kwestie duurder worden of vertraging oplopen. In afwachting van onderzoek is al veel met PFAS vervuilde grond in de Nieuw Neuzenpolder gestort, in plaats van in de Westerschelde.