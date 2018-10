Miljoenenstrop door vondst verontreinigde grond bij aanleg Nieuwe Sluis in Terneuzen

De Schependijk, een landtong vlakbij de Terneuzense binnenstad, moet deels worden afgegraven om de aanleg van de Nieuwe Sluis mogelijk te maken. Gebouwen op de dijk werden afgelopen tijd één voor één afgebroken, en het afgraven ervan begon onlangs. Dat het bovenste stuk van de grond deels verontreinigd was, was al langer bekend. Maar de vervuiling blijkt dieper te zitten dan eerder was verwacht, zegt omgevingsmanager Harm Verbeek van de opdrachtgever Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie. ,,We hebben dat ontdekt tijdens het afgraven van de toplaag.”

Damwand

Het vervuilde stuk is maximaal 25.000 vierkante meter groot. De grond moet nu op een andere manier afgegraven en afgevoerd worden dan eerder gepland, wat extra tijd en geld kost. Daarnaast moet er een extra stuk van de dijk worden afgegraven en weer worden hersteld. Verbeek: ,,Dat is het stuk waar we een damwand plaatsen. We wilden de grond daar laten liggen, maar dat kan nu niet meer. Die damwand moet wel in schone grond staan.”

Verbeek kan nog niet zeggen wat de extra kosten zijn. ,,We kunnen nog niet overzien hoe groot de vervuiling precies is. Pas als we dat weten, kennen we de kosten. Maar het gaat wel om een miljoenenbedrag.” Verbeek spreekt van een ‘grote tegenvaller’. ,,Maar we kunnen dit wel probleemloos opvangen binnen het beschikbare budget. We hebben rekening gehouden met tegenvallers.” Het bedrag moet worden opgehoest door de opdrachtgever, de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie.

De sanering zorgt voor een vertraging van enkele maanden. ,,We verwachten met de afgraving klaar te zijn in juni volgend jaar. Daardoor schuift ook de planning van een aantal andere onderdelen op.” Voor de datum van oplevering van de complete sluis heeft de tegenvaller geen gevolgen, zegt Verbeek. ,,De eerste schepen varen gewoon, volgens planning, in 2022 door de nieuwe sluis.”

Shelldepot

De vervuiling is hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een depot van Shell dat daar vroeger stond. Dat had de Scheldecommissie kunnen weten, geeft Verbeek toe. ,,Veel Terneuzenaren zeggen: dit verbaast ons niks, dat had bekend moeten zijn. Maar we beschikten eerder niet over de juiste historische informatie.”

De Scheldecommissie geeft verdere uitleg over de vervuiling en over de andere aspecten van de aanleg tijdens een inloopavond op dinsdag 30 oktober. Die vindt plaats in het Portaal van Vlaanderen, tussen 18.00 uur en 21.00 uur. Op de halve uren zijn er centrale presentaties.