Miljoeneninvestering: er gaat heel wat veranderen in Nieuwvliet

Er komt nog één recreatiebedrijf bij in de Lampzinspolder, met 124 woningen, en dat is het dan. De bestaande parken kunnen vernieuwen en verder wordt het landschap rond het kustdorp beschermd en versterkt, zodat het niet helemaal wordt volgebouwd. ,,De recreatiebedrijven weten ook dat een open landschap noodzakelijk is voor de beleving", zegt wethouder Peter Ploegaert woensdag tijdens een presentatie over het masterplan. Dat is opgesteld om meer eenheid te krijgen tussen de recreatiebedrijven en polders en om de toenemende verkeersintensiteit het hoofd te kunnen bieden.