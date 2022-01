Militairen borduren in de Hedwigepolder voort op huzarenstukje uit 1953: een boot in de dijk

Als een veldheer overziet overste Marc Balemans de modderige hoek waar de Nederlandse Hedwigepolder en de Vlaamse Prosperpolder elkaar raken. Achter hem hameren militairen van de 105 geniecompagnie waterbouw op een ponton dat schuin tegen een dijk aan ligt. Links daarvan liggen nog een ponton en een duwboot. ,,Dit is een ideale plek om te experimenteren met nieuwe technieken tegen overstromingen en dijkdoorbraken", zegt Balemans. ,,Ten eerste omdat het een afgesloten bouwterrein is en ten tweede omdat we hier alles kunnen doen wat we willen. We kunnen een dijk bouwen, we kunnen een dijk kapot maken door er water op te zetten, met pompen voeren we polderwater aan, we hebben hier alles in de hand. Dit soort testen kun je niet met hoogwater op een echte dijk doen. Dan zijn de risico's te groot."