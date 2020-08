Militaire operatie bij Nieuwe Sluis: drie dagen onderwaterbeton storten op 22 meter diepte

In het buitenhoofd, aan de kant van de Westerschelde van de Nieuwe Sluis, komen straks onder meer de sluisdeuren. Tot 22 meter beneden Normaal Amsterdams Peil (NAP) is de put de afgelopen maanden uitgegraven, eerst in het droge, waarna de kuip begin februari onder water is gezet en verder is uitgediept. Dat vergde meer tijd dan verwacht, omdat het een precisiewerk is.