Mike Boddé: Humor in de muziek leert je relativeren

Jens Dendoncker in Scheldethe­a­ter Terneuzen: Komiek met een hoog aaibaar­heids­ge­hal­te

10:00 In Vlaanderen kan hij niet onopgemerkt over straat. Zijn debuutvoorstelling speelde hij voor uitverkochte zalen. Zijn bijnaam is ‘knuffelbeer’, maar daar zit hij niet mee. Op het podium staat hij bekend om zijn oneliners: Jens Dendoncker. Zaterdag bestijgt de Vlaamse stand-up comedian het podium in Terneuzen.