‘Mijn vader zei: jongen, stop ermee.’ Voor het laatst ziet fruitteler Van Kessel zijn peren rijpen in Kloosterzande

De vrijheid kwam met bommen en granaten

27 juli Dit is het derde deel van de serie waarin Zeeuwse ooggetuigen ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding verhalen over hun leven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vandaag vertelt Hans Germing hoe hij in West-Zeeuws-Vlaanderen de vrijheid zag komen met bommen en granaten: ,,Toen de ontploffingen in Groede steeds dichterbij kwamen, ging mijn vader op handen en knieën over ons heen zitten.”