Mieke van Valen studeert als eerste af via Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg

Zwaardere straf voor Terneuze­naar (19) die slachtof­fer negen keer met mes stak bij 't Bierwinkel­tje

16:44 MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg heeft woensdag in de zaak tegen de 19-jarige Terneuzenaar J. de P. geoordeeld dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan een poging doodslag in plaats van ‘poging toebrengen zwaar lichamelijk letsel’, zoals de officier van justitie bewezen had geacht. De rechtbank legde De P. dan ook een zwaardere straf dan gevorderd op: twaalf maanden waarvan vier voorwaardelijk in plaats van de geëiste veertien weken.