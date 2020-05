Midgetgolf De Afslag in Breskens heropent gewoon op 1 juni

Viertal gearres­teerd voor handel en bezit van halve kilo speed

14:00 SLUISKIL - De politie heeft gisteravond op de Schapersweg in Terneuzen bij een controle van een auto drie mannen aangehouden voor het in bezit hebben van een halve kilo speed. De drugs zijn in beslag genomen. De vermoedelijke verkoper, een bewoner van de Goessepolderstraat in Sluiskil, is diezelfde avond ook gearresteerd.