Middeleeuws zingen, hoe moet dat? Lidewei geeft er cursus in

Hertog Jan van Brabant, die in de dertiende eeuw leefde, was een echte ridder. Hield van vechten, was gek op vrouwen én maakte liedjes. ,,Liedjes componeren en zingen hoorde er net zo goed bij als vechten met zwaard en lans", zegt Lidewei Philips. Het is nu niet meer voor te stellen, maar zingen was in de middeleeuwen doodnormaal. Niet iets waar je les voor moest nemen of waarvoor je bij een koor moest. Niet alleen troubadours en minstrelen zongen, maar letterlijk iedereen zong in het dagelijks leven. Van boer tot ridder of edelman. Of je nou verliefd was, een gevecht had gewonnen of een grappig verhaal had: daar hoorde een lied bij.