Middelbare scholen Zeeuws-Vlaanderen

beginnen met onderwijs op afstand

TERNEUZEN - De drie middelbare scholen in Zeeuws-Vlaanderen beginnen in het najaar met onderwijs op afstand. Leerlingen krijgen dan vanuit drie, met hoogwaardige communicatietechnologie uitgeruste, lokalen in Terneuzen, Oostburg en Hulst tegelijk les van een docent op afstand. De Rabobank financiert het project.