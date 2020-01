Michèl (30) kan na epilepsiechirurgie eindelijk weer autorijden, maar mag het voorlopig nog niet

Jarenlang domineerde de epilepsie zijn leven. Dat begon toen Michèl op zijn zestiende hersenvliesontsteking kreeg. Het is een wonder dat hij er is nog, vertelt zijn vader Ronnie. ,,Hij lag een week in het ziekenhuis en werd alleen maar zieker.” Op een MRI-scan zagen artsen twee abcessen en sinustrombose, een vorm van trombose in de aders van de hersenen. ,,Ze brachten hem als een haas naar Gent. In de ventrikel, de hersenkamer, is een gat geboord zodat het vocht weg kon.”