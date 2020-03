Metamorfose Hof te Zandeplein in Kloosterzande in volle gang

video Coronamuur scheidt geliefden aan beide kanten van de grens: ‘Hier moet een oplossing voor komen!’

16:15 RETRANCHEMENT - Hoe belangrijk is liefde? Grenzeloos belangrijk, is het antwoord van Jean-Paul Roels uit Retranchement. Zijn lief woont in Brugge. ,,Het coronavirus scheidt geliefden”, zegt Roels. Zelf heeft hij het niet zo ver laten komen: vlak voor de grens dicht ging, pakte hij een tas in en spoedde zich naar Brugge. Roels heeft een Facebookpagina opgericht voor koppels die in dezelfde situatie zitten: Grenzeloze liefde gedurende de Corona crisis.