Met pijn in het hart stopt de Sinterklaas van Terneuzen: ‘Het is niet leuk meer’

Vintage boetiek opent in IJzendijke: ‘Niet meteen denken: het is van oma, dus het is niks’

4 december IJZENDIJKE - Christine Janssens laat zien hoe mooi vintage spullen kunnen zijn. Met het pas geopende Le Coin C Boutique in IJzendijke wil ze een verschil maken in de wegwerpmaatschappij. ,,Niet meteen denken: het is van oma, dus het is niks.”