Met Nielson en Nervo is programma Vestrock compleet

Ook Stuk, De Kraaien, Pink Oculus, Memphis Maniacs, Sons, The Bony King of Nowhere, She Drew the Gun, Hermitage Green, Morrissey & Marshall, AAD, De Hobbyisten, Anemone, JRD en Heads komen naar de jubileumeditie van het festival in Hulst. Ook de University keert terug op de tiende editie, met als sprekers weervrouw Helga van Leur, comedian Jasper van der Veen, professor Jaap den Doelder en professor Jan Baetens. Zij spreken over klimaatvoorspellingen en recycling van plastic op festivals.