Met Dust in Breskens krijgt Zeeuws-Vlaanderen weer een megadisco

Geen concurren­tie tussen ziekenhui­zen in de grens­streek

Van oneerlijke concurrentie tussen ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen en ziekenhuizen in Vlaanderen is geen sprake. Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) schrijft dat in antwoord op vragen van het Zeeuws CDA-Kamerlid Joba van den Berg. Patiënten zijn vrij om te kiezen in welk ziekenhuis zij behandeld willen worden.

15:07