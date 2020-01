Met de VR-bril wandelen door nog niet bestaand natuurgebied

In en rond het jeugdcentrum in Prosperpolder werd zondag de tiende zogenoemde Ganzondag gehouden van Natuurpunt Waasland Kern Haven. Belangstellenden, onder wie veel Zeeuws-Vlamingen, konden die dag mee tijdens diverse wandelingen in het polderlandschap en langs de natuur aan de Schelde om te speuren naar wintergasten zoals brandgans en de kolgans of de blauwe kiekendief en de velduil.

Wow!

Het was buiten waterkoud en wie op een wat comfortabele en uiterst moderne manier het toekomstige Grenspark wilde ontdekken, kon dat in het jeugdcentrum van Prosperpolder ook doen door middel van virtual reality. Met een speciale bril werd in 3D een inkijkje gegund in het voltooide plan. ,,Wow!", Joren Robyn, een van de bezoekers van de Ganzondag, weet niet wat hij ziet als hij de bril op zijn hoofd heeft. ,,We zijn heel blij dat we onze bezoekers nu ook zo'n ervaring kunnen bieden", zegt Katrien Weyn van Agentschap Natuur en Bos.