Met de Kunstroute staat Graauw weer op de kaart

Twee jaar hebben de liefhebbers er op moeten wachten. Maar de Kunstroute Graauw, weliswaar in afgeslankte vorm, is terug van weggeweest. Op 23 adressen in Graauw en omgeving exposeren komend weekend 57 kunstenaars. ,,Het dorp ademt weer kunst. Niet slecht toch voor een nieuw begin?”, vertelt Corine Kisling. ,,Corona gooide net als bij vele andere evenementen roet in het eten. Je moet toch alert blijven om in actie te kunnen komen als het weer kan. Als je niets doet en de boel laat vastroesten, dan kun je er wel een streep door zetten. Dan valt Graauw als kunstdorp snel van de kaart. We hebben er direct de schouders onder gezet. Maar het ging niet bepaald van een leien dakje, soepeltjes is anders.”