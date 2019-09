Met akkoord over geld is de Westkade nog niet open, levensader Sas van Gent al halfjaar dicht en dat blijft nog een jaar zo

Hé, daar is Mark Rutte, gewoon in Terneuzen, onder de Zeeuws-Vlaam­se vlag

31 augustus TERNEUZEN - En wie loopt daar zaterdagmiddag tegen vijf uur zomaar in het wild rond in de Terneuzense Nieuwstraat? Mark Rutte! Omstanders pakken hun mobiele telefoon. Het bewijs dat hij echt in Terneuzen is, hangt hoog in de lucht aan een woning, de Zeeuws-Vlaamse vlag.